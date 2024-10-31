У ЗСУ розповіли, яка ситуація в районі Часового Яра та з трасою на Костянтинівку
Російські війська намагаються просунутися в районі Часового Яру. Зокрема, це стосується траси на Костянтинівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасії Бобовнікової в ефірі телемарафону.
"Звісно, росіяни намагаються закріпитися. Головне слово "намагаються". Намагаються перебігти за канал у Часовому Ярі. Однак як це відбувається. Дві-три особи перебігають через канал і засідають у будинку. Відповідно ми перерізаємо їм логістичні шляхи і вибиваємо їх звідти", - розповіла вона.
Щодо закріплення з півночі, то за словами спікера, окупанти намагаються накопичувати техніку, однак поки що Сили оборони не бачать штурмів з технікою, бо "це для них буде складно".
Навпроти Часового Яру стоїть повітряно-десантна дивізія Центрального військового округу РФ.
"Вони щоночі заводять особовий склад, поповнюючи втрати, це також малі групи. Щодо втрат у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ", в середньому це 200 осіб ворога вбитими і пораненими на день", - додала Бобовнікова.
Чи намагаються росіяни просунутися трасою на Костянтинівку?
За словами спікера, окупанти дійсно намагаються просунутися і трасою на Костянтинівку.
"Так, це напрямок Ступочок. Якщо ви побачите на карті, ворог намагається просунутися, однак лінія зіткнення вже давно не рухається завдяки діям наших підрозділів. Вони змогли зупинити ворога і ситуація залишається незмінною вже… місяць вони точно не просувається", - зазначила військова.
Росіяни намагаються наступати в напрямку села Ступочки (deepstatemap.live)
Ситуація в районе Часового Яру
Російські війська продовжують посилювати штурми, намагаючись прорвати українську оборону Часового Яру і тим самим забезпечити собі рух на Костянтинівку. До останньої окупантам залишилося близько 7-8 км.
Водночас близько тижня тому повідомлялось, що на трьох напрямках спостерігалось зменшення кількості російських штурмів. Окупанти, ймовірно, взяли тактичну паузу, зокрема, на Краматорському напрямку.
Так, за останню добу на Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Часового Яру.
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