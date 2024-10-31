У ЗСУ розповіли, яка ситуація в районі Часового Яра та з трасою на Костянтинівку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасії Бобовнікової в ефірі телемарафону.

"Звісно, росіяни намагаються закріпитися. Головне слово "намагаються". Намагаються перебігти за канал у Часовому Ярі. Однак як це відбувається. Дві-три особи перебігають через канал і засідають у будинку. Відповідно ми перерізаємо їм логістичні шляхи і вибиваємо їх звідти", - розповіла вона.

Щодо закріплення з півночі, то за словами спікера, окупанти намагаються накопичувати техніку, однак поки що Сили оборони не бачать штурмів з технікою, бо "це для них буде складно".

Навпроти Часового Яру стоїть повітряно-десантна дивізія Центрального військового округу РФ.

"Вони щоночі заводять особовий склад, поповнюючи втрати, це також малі групи. Щодо втрат у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ", в середньому це 200 осіб ворога вбитими і пораненими на день", - додала Бобовнікова.

Чи намагаються росіяни просунутися трасою на Костянтинівку?

За словами спікера, окупанти дійсно намагаються просунутися і трасою на Костянтинівку.

"Так, це напрямок Ступочок. Якщо ви побачите на карті, ворог намагається просунутися, однак лінія зіткнення вже давно не рухається завдяки діям наших підрозділів. Вони змогли зупинити ворога і ситуація залишається незмінною вже… місяць вони точно не просувається", - зазначила військова.

Росіяни намагаються наступати в напрямку села Ступочки (deepstatemap.live)