Росіяни формують війська для наступу на Харків, але захопити місто не зможуть, - ISW

Відомство посилається на інформацію українського військового оглядача Костянтина Машовця, за якою російські війська продовжують перекидати до складу Північного угруповання військ новосформовані військові частини 44-го армійського корпусу (АК) в межах Ленінградського військового округу (ЛВО).

За даними аналітика, станом на 3 травня російські військові перекинули до складу Північного угруповання військ особовий склад і техніку 30-го мотострілецького полку (72-га мотострілецька дивізія, 44-й АК, ЛВО) та 128-ї окремої мотострілецької бригади. Росіяни роблять вигляд, що розвантажують на залізничних станціях в ізольованих районах Курської області війська і техніку для передислокації до Північного угруповання військ, щоб потім здійснити марш до місць дислокації в Бєлгородській області.

Машовець зазначив, що підрозділи 30-го мотострілецького полку спочатку були передислоковані на залізничну станцію Курськ, а опісля - перенесені далі у Бєлгородську область, щоб, імовірно, попрямувати до місць зосередження біля Харківської області.

Крім того, аналітик нагадав, що російські війська нещодавно посилили повітряні, безпілотні та ракетні удари по північно-східних прикордонних регіонах України, таких як Чернігівська, Сумська і Харківська області.

Машовець повторив оприлюднену раніше оцінку ISW, що російське Північне угруповання військ, скоріш за все, не зможе провести успішну наступальну операцію для захоплення Харкова, і припустив, що елементи російських 11-го АК, 44-го АК і 6-го АК (усі - ЛВО) в подальшому можуть спробувати провести обмежені наступальні дії або провести транскордонні рейди на територію Харківської та Сумської областей.

"Українські офіційні особи дедалі частіше попереджають про загрозу можливої майбутньої російської наступальної операції з метою захоплення Харкова. Однак російським військовим не вистачає необхідних для захоплення міста сил. Водночас, російські наступальні операції на Харків та Суми, будуть відволікати і перекидати Сили оборони з інших, більш важливих ділянок фронту", - йдеться у звіті ISW.