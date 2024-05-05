У Харкові зросла кількість потерпілих від обстрілу
Фото: росіяни атакували Харків (t.me/synegubov)
В Харкові зросла кількість людей, які постраждали від російського удару по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"Станом на зараз кількість травмованих зросла до 15", - повідомили правоохоронці.
Зауважимо, що раніше було відомо про десятьох постраждалих.
Нагадаємо, сьогодні у Харкові містяни чули звуки вибухів. Пізніше стало відомо, що росіяни атакували Шевченківський район міста.
Прокуратура повідомила, що російські окупанти атакували середмістя Харкова трьома керованими боєприпасами УМПБ Д30-СН.
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