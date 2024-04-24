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Росіяни розганяють у ТikТok фейк про нібито підготовку наступу на Харків та Суми

Україна, Середа 24 квітня 2024 10:57
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Росіяни розганяють у ТikТok фейк про нібито підготовку наступу на Харків та Суми Фото: росіяни розганяють у ТikТok новий фейк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські пропагандисти розганяють черговий фейк у соціальних мережах. Росіяни намагаються налякати українців нібито підготовкою до наступу на Харків та Суми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації у Telegram.

Пропагандисти активно поширюють повідомлення про створення угруповання військ "Сєвєр", завдання якого нібито окупація Харкова та Сум.

"Удар по телевежі в Харкові - це також про паніку, про сигнал цифри, який спробують забити своїм ефіром. Так само і повідомлення про наступ - це залякування. Угруповання військ "Сєвєр" планується довести до 46 тисяч. Техніки - до 1000 одиниць. Цього недостатньо для наступу. Це угруповання наразі існуватиме для сковування частини наших військ", - пояснив керівник ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко.

За його словами, перша хвиля "пропаганди страху" провалилася - харків'яни не виїхали з міста. Як зазначив Коваленко, росіяни активізувалися перед травнем-червнем, але наступ ворога на Харків та Суми неможливий. Окупанти можуть лише імітацію на кордоні та обстрілювати.

Пропагандисти поширюють фейкове відео у ТikТok, а потім розганяють його Viber та Тelegram.

Росіяни можуть посилити обстріли

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили, що росіяни будуть посилювати обстріли України. За словами речника ПС, найбільш незахищеними від атак ворога є прифронтові регіони, а також області біля кордону з Росією.

При цьому аналітики Інституту вивчення війни (ISW) теж вважають, що окупанти можуть посилити атаки проти України. На їх думку, ворог може націлитися на транспортну інфраструктуру та військову логістику.

Додамо, що у березні 2024 року російські війська відновили обстріли енергетики України.

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