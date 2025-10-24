Росіяни формують штурмові роти з жінок на Покровському напрямку, - "Атеш"

За словами агентів, які діють у лавах противника, командування 506-го мотострілецького полку РФ почало набирати жінок до штурмових підрозділів, щоб компенсувати значні втрати особового складу.

"Це свідчить про те, що окупанти вичерпали ресурс найманців і контрактних військових і готові кидати на забій будь-кого, перетворюючи жінок на гарматне м'ясо", - повідомили партизани.

Також жінок, окрім штурмів, російська армія використовує для інфільтрації. У разі невдалого штурму їм наказано переодягатися у цивільний одяг, щоб під виглядом мирних жителів вести розвідку та передавати інформацію про пересування Сил оборони України.

"Наші джерела підтверджують, що для цих жінок немає шляху назад. Їхнє життя залежить виключно від "милості" командирів, на яку можна заслужити лише одним способом. Російська армія остаточно втратила будь-які моральні орієнтири", - додають у русі.