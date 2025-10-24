Россияне формируют штурмовые роты из женщин на Покровском направлении, - "Атэш"

По словам агентов, действующих в рядах противника, командование 506-го мотострелкового полка РФ начало набирать женщин в штурмовые подразделения, чтобы компенсировать значительные потери личного состава.

"Это свидетельствует о том, что оккупанты исчерпали ресурс наемников и контрактных военных и готовы бросать на убой любого, превращая женщин в пушечное мясо", - сообщили партизаны.

Также женщин, кроме штурмов, российская армия использует для инфильтрации. В случае неудачного штурма им приказано переодеваться в гражданскую одежду, чтобы под видом мирных жителей вести разведку и передавать информацию о передвижении Сил обороны Украины.

"Наши источники подтверждают, что для этих женщин нет пути назад. Их жизнь зависит исключительно от "милости" командиров, которую можно заслужить только одним способом. Российская армия окончательно потеряла любые моральные ориентиры", - добавляют в движении.