Скільки цивільних залишається у Покровську? Відповідь ОВА

У Покровську та Костянтинівці, попри щоденні обстріли та контроль ворога над під’їзними шляхами, досі залишаються цивільні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровськ

За словами Філашкіна, минулого тижня правоохоронці змогли евакуювати з Покровська лише одну родину, тоді як у місті досі перебуває близько 1200 людей, переважно літніх.

"Люди знаходяться в підвальних приміщеннях і виходять лише, щоб набрати води. Майже на 90% знищено всі будівлі, ворог стирає місто з лиця землі. Покровську вдалося уникнути гуманітарної катастрофи лише завдяки Збройним силам України", - наголосив очільник області.

У місті досі працюють кілька свердловин, звідки можна отримати технічну воду. Водночас, за словами Філашкіна, виїхати з Покровська надзвичайно складно, оскільки всі під’їзні шляхи перебувають під контролем російських військ.

Очільник ОВА також підтвердив, що в місті були факти розстрілу цивільних.

"Цивільних, яких росіяни розстріляли, вони вбили в центрі Покровська. Це робили ворожі групи, які заходили у місто. Ворожих позицій у Покровську немає, але диверсійні групи проникають, і наші сили оборони їх знищують", - зазначив Філашкін.

Він підкреслив, що евакуацію з Покровська практично неможливо продовжувати.

Костянтинівка

Складною залишається ситуація і в Костянтинівці, де, за оцінками обласної влади, перебуває понад 5 тисяч цивільних.

"Щодня з міста виїжджають від 30 до 100 людей. Ворог контролює всі під’їзні шляхи, але евакуацію з Костянтинівки ще можна здійснювати", - наголосив Філашкін.

За його словами, евакуацією займаються підрозділи поліції, ДСНС та військові - там, де це ще можливо. Українські сили також доставляють гуманітарну допомогу людям, які залишилися.

Філашкін підкреслив, що ситуація в обох містах - критична, але оборонці роблять усе можливе, щоб не допустити повного проникнення ворога в населені пункти та врятувати тих, хто досі залишається в зоні небезпеки.