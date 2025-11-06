Росіяни фактично знищили Кінбурнську косу та "Асканію-Нову", - Плетенчук

"Йдеться про той самий заповідник – "Асканія-Нова". Екологи вже били на сполох і зверталися до мене, просячи привернути увагу до цієї теми, адже вона, на жаль, не надто обговорюється у медіа", - заявив Плетенчук.

Він також підкреслив, що Кінбурнську косу фактично знищено. При цьому сказати, чи вдасться відновити заповідник ("Асканію-Нову" – ред.) і коли саме – наразі сказати неможливо. Так само бойові дії навколо Криму суттєво впливають на флору та фауну.

За різними оцінками, екологи повідомляють про загибель тисяч дельфінів, адже вони дуже чутливі до вибухів.

За словами речника ВМС ЗСУ, екологи з Одещини інформували про появу нафтових плям, які вже дісталися узбережжя біля Одеси, хоча їхній масштаб значно менший, ніж на території тимчасово окупованого Криму.