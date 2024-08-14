У ВМС ЗСУ пояснили важливість Кінбурнської коси
З тимчасово окупованої Кінбурнської коси російські загарбники продовжують обстріли південних районів Миколаївської та Херсонської областей. Крім того, з цієї локації ворог має можливість атакувати судна, що можуть потенційно вийти в акваторію Дніпро-Бузького лиману.
Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Ми - Україна".
Представник МВС зауважив, що дана акваторія є шляхом до морських портів Миколаєва.
"Окрім того, цю акваторію ще треба обстежувати щодо мінної безпеки.", - звернув увагу Плетенчук та пояснив, що в цю ділянку впадає річка Дніпро з Херсонської області.
"І, відповідно, туди, після знищення росіянами Каховської ГЕС могло потрапити досить багато вибухонебезпечних предметів", - розповів він.
Плетенук зазначив, що акваторія Дніпро-Бузького лиману важлива для України та для ворога.
"На жаль, станом на зараз вона прострілюється з Кінбурнської коси", - пояснив він.
Речник ВМС додав, що з Кінбурнської коси росіяни можуть також бити по Миколаєву та інших містах, й Сили оборони періодично завдають ударів у відповідь на такі ворожі атаки з боку окупантів.
Ситуація на Кінбурнській косі
Нагадаємо, Кінбурнська коса лишається єдиною ділянкою у Миколаївській області, яка досі перебуває під контролем російських окупантів. Періодично там відбувалися бойові дії.
На початку 2023-го в Силах оборони півдня України повідомляли, що жодна зі сторін не має абсолютного контролю над Кінбурнською косою. Згодом в ЗСУ зазначили, що українські військові суттєво потіснили росіян на цій косі, й стійкого перебування ворога там не фіксували.
Нещодавно у серпня спецпризначенці ГУР МОУ здійснили рейд на Кінбурнську косу. Тоді ж розвідники знищили кілька одиниць броньованої техніки ворога й десятки російських загарбників.
Також українські бійці встановили бойовий прапор ГУР біля укріплення росіян на позиції "Пам'ятник Суворова", а пізніше на тимчасово окупованій Кінбурнській косі було також встановлено стяг України.
Вчора, 13 серпня, в ГУР показали кадри із операції на Кінбурнській косі. В розвідці також поінформували, що були знищені БТР, особовий склад противника й не тільки.
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