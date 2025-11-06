Россияне фактически уничтожили Кинбурнскую косу и "Асканию-Нову", - Плетенчук

Россияне боевыми действиями на юге фактически уничтожили Кинбурнскую косу и уникальный заповедник "Аскания-Нова".
Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
"Речь идет о том самом заповеднике - "Аскания-Нова". Экологи уже били тревогу и обращались ко мне, прося привлечь внимание к этой теме, ведь она, к сожалению, не слишком обсуждается в медиа", - заявил Плетенчук.
Он также подчеркнул, что Кинбурнская коса фактически уничтожена. При этом сказать, удастся ли восстановить заповедник ("Асканию-Нову" - ред.) и когда именно - пока сказать невозможно. Так же боевые действия вокруг Крыма существенно влияют на флору и фауну.
По разным оценкам, экологи сообщают о гибели тысяч дельфинов, ведь они очень чувствительны к взрывам.
По словам представителя ВМС ВСУ, экологи из Одесской области информировали о появлении нефтяных пятен, которые уже добрались до побережья возле Одессы, хотя их масштаб значительно меньше, чем на территории временно оккупированного Крыма.
Напомним, что по данным ВМС ВСУ, с временно оккупированной Кинбурнской косы российские захватчики продолжают обстрелы южных районов Николаевской и Херсонской областей. Кроме того, с этой локации враг имеет возможность атаковать суда, которые могут потенциально выйти в акваторию Днепро-Бугского лимана.
Также ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения погибло много дельфинов в бухтах Севастополя - их выбрасывало на разные берега оккупированного Крыма.
Среди обнаруженных были и контуженные животные с симптомами поражения сонарами. Среди погибших дельфинов много особей вида белобочка.