RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россияне фактически уничтожили Кинбурнскую косу и "Асканию-Нову", - Плетенчук

Фото: Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Константин Широкун

Россияне боевыми действиями на юге фактически уничтожили Кинбурнскую косу и уникальный заповедник "Аскания-Нова".

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Речь идет о том самом заповеднике - "Аскания-Нова". Экологи уже били тревогу и обращались ко мне, прося привлечь внимание к этой теме, ведь она, к сожалению, не слишком обсуждается в медиа", - заявил Плетенчук.

Он также подчеркнул, что Кинбурнская коса фактически уничтожена. При этом сказать, удастся ли восстановить заповедник ("Асканию-Нову" - ред.) и когда именно - пока сказать невозможно. Так же боевые действия вокруг Крыма существенно влияют на флору и фауну.

По разным оценкам, экологи сообщают о гибели тысяч дельфинов, ведь они очень чувствительны к взрывам.

По словам представителя ВМС ВСУ, экологи из Одесской области информировали о появлении нефтяных пятен, которые уже добрались до побережья возле Одессы, хотя их масштаб значительно меньше, чем на территории временно оккупированного Крыма.

 

Напомним, что по данным ВМС ВСУ, с временно оккупированной Кинбурнской косы российские захватчики продолжают обстрелы южных районов Николаевской и Херсонской областей. Кроме того, с этой локации враг имеет возможность атаковать суда, которые могут потенциально выйти в акваторию Днепро-Бугского лимана.

Также ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения погибло много дельфинов в бухтах Севастополя - их выбрасывало на разные берега оккупированного Крыма.

Среди обнаруженных были и контуженные животные с симптомами поражения сонарами. Среди погибших дельфинов много особей вида белобочка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кінбурнська косаВМС УкраиныХерсонская областьНиколаевская область