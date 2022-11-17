Росіяни евакуюють українців з Херсонської області, а ЗСУ знищили 5 ворожих складів БК, - Генштаб

Російські окупанти продовжують примусово вивозити жителів тимчасово окупованих територій на лівому березі Херсонської області. Тим часом українські військові знищили п'ять ворожих складів боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що сьогодні росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в Дніпрі та Одесі, Балаклеї у Харківській області, Вільнянську Запорізької області, Нікополю Дніпропетровської області та Очакову у Миколаївській області.

За уточненою інформацією, 17 листопада Сили оборони збили дві крилаті ракети, дві керовані авіаційні ракети та п'ять іранських безпілотників на різних напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

На інших напрямках росіяни здійснювали обстріли:

на Слобожанському напрямку - з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп’янськ, Стариця, Стрілеча та Фиголівка Харківської області;

- з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп’янськ, Стариця, Стрілеча та Фиголівка Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках - з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка в Луганській області та Колодязі і Торське Донецької області;

- з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка в Луганській області та Колодязі і Торське Донецької області; на Бахмутському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Кліщіївка, Опитне, Роздолівка, Соледар та Яковлівка в Донецькій області;

- з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Кліщіївка, Опитне, Роздолівка, Соледар та Яковлівка в Донецькій області; на Авдіївському напрямку - з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області;

- з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області;

- з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області; на Запорізькому напрямку - зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новоандріївка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області та Іллінка і Червоногригорівка Дніпропетровської області;

- зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новоандріївка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області та Іллінка і Червоногригорівка Дніпропетровської області; на Криворізькому напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Качкарівки, Михайлівки та Осокорівки Херсонської області.

На Херсонському напрямку під артилерійські обстріли ворога, зокрема, потрапили райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Херсон та Чорнобаївка Херсонської області.

Окрім цього повідомляється, що РФ готує законопроект, який передбачає з весни 2023 року легалізацію призову на військову службу українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях та отримали паспорт громадянина РФ.

Тим часом росіяни продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Зокрема, в ніч на 16 листопада, загарбники примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, оскільки все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку Криму.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за 17 листопада уразили 3 пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 5 складів боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти росіян.