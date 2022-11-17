Россияне эвакуируют украинцев из Херсонской области, а ВСУ уничтожили 5 вражеских складов БК, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают принудительно вывозить жителей временно оккупированных территорий на левом берегу Херсонской области. Тем временем, украинские военные уничтожили пять вражеских складов боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что сегодня россияне нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в Днепре и Одессе, Балаклее в Харьковской области, Вольнянской Запорожской области, Никополе Днепропетровской области и Очакове в Николаевской области.

По уточненной информации, 17 ноября Силы обороны сбили две крылатые ракеты, две управляемые авиационные ракеты и пять иранских беспилотников на разных направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

В других направлениях россияне совершали обстрелы:

на Слобожанском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Амбарное, Глубокое, Двуречная, Землянки, Колодязное, Красное, Купянск, Старица, Стрелка и Фиголовка Харьковской области;

- из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Амбарное, Глубокое, Двуречная, Землянки, Колодязное, Красное, Купянск, Старица, Стрелка и Фиголовка Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях - из разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка в Луганской области и Колодце и Торское Донецкой области;

- из разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка в Луганской области и Колодце и Торское Донецкой области; на Бахмутском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Зеленополье, Клещиевка, Опытное, Раздолевка, Соледар и Яковлевка в Донецкой области;

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Зеленополье, Клещиевка, Опытное, Раздолевка, Соледар и Яковлевка в Донецкой области; на Авдеевском направлении - из разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области;

- из разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области; на Новопавловском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар и Пречистовка Донецкой области;

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар и Пречистовка Донецкой области; на Запорожском направлении - со всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Новоандреевка, Новониколаевка, Ольговское и Павловка Запорожской области и Ильинка и Красногригорьевка Днепропетровской области;

- со всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Новоандреевка, Новониколаевка, Ольговское и Павловка Запорожской области и Ильинка и Красногригорьевка Днепропетровской области; на Криворожском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Качкаровки, Михайловки и Осокоровки Херсонской области.

В Херсонском направлении под артиллерийские обстрелы врага, в частности, попали районы населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Николаевка, Херсон и Чернобаевка Херсонской области.

Кроме этого сообщается, что РФ готовит законопроект, предусматривающий с весны 2023 года легализацию призыва на военную службу украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях и получивших паспорт гражданина РФ.

Тем временем россияне продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества из временно оккупированных территорий Херсонской области. В частности, в ночь на 16 ноября захватчики принудительно вывозили население из Новокиевки. Кроме того, в Новой Каховке перестала функционировать центральная городская больница, поскольку все медицинское оборудование и машины скорой помощи угнано и вывезено в направлении Крыма.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за 17 ноября поразили 3 пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов и 3 других важных объекта россиян.