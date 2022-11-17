ЗСУ ліквідували вже 83 тисячі окупантів: оновлені втрати Росії

Фото: РФ втратила у війні проти України вже понад 83 тисячі солдатів (Getty Images)

Українські захисники за останню добу знищили ще 400 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 83 тисячі своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 17 листопада орієнтовно склали: особового складу - близько 83110 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 2878 (+7),

бойових броньованих машин - 5804 (+7) од,

артилерійських систем - 1860 (+0) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1531 (+6),

крилаті ракети - 474 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4362 (+2) од,

спеціальна техніка - 160 (+0).