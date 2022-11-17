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ЗСУ ліквідували вже 83 тисячі окупантів: оновлені втрати Росії

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Україна, Четвер 17 листопада 2022 09:30
ЗСУ ліквідували вже 83 тисячі окупантів: оновлені втрати Росії Фото: РФ втратила у війні проти України вже понад 83 тисячі солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за останню добу знищили ще 400 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 83 тисячі своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 17 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 83110 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків - 2878 (+7),
  • бойових броньованих машин - 5804 (+7) од,
  • артилерійських систем - 1860 (+0) од,
  • РСЗВ - 393 (+0) од,
  • засоби ППО - 209 (+0) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів - 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1531 (+6),
  • крилаті ракети - 474 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4362 (+2) од,
  • спеціальна техніка - 160 (+0).

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу відбили атаки ворога біля 7 населених пунктів на Донбасі.

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