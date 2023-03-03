UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни експериментують у спробах наступу на Кремінському напрямку, - Гайдай

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти почали експериментувати у своїх спробах наступу на Кремінському напрямку. Ворог після атак малими групами кидає в бій більше важкої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телеканалу "Київ".

При цьому, за його словами, після провальних атак на Білогорівку, ворог розстрілює селище важким калібром.

"На Кремінському напрямку росіяни експериментують у способах наступу, атаки малими групами виявилися не ефективними, тепер рашисти кидають в бій більше важкої техніки, з‘явився вже новий "Термінатор" - бойова машина підтримки танків (попередній наші захисники знищили)", - розповів Гайдай.

Він також зазначив, що на Сватівському напрямку наразі "більш спокійно".

"Минулої ночі наші воїни накрили ворожу колону, у ворога чисельні втрати, як людські, та і в техніці", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, вчора ми писали, що російські військові зібрали в Луганській області велику кількість важкої техніки, а під Кремінною зафіксовано багато танків Т-90М.

Додамо, раніше в Луганській ОВА розповіли, що саме є головною загрозою під час боїв в Луганській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськКременнаяВійна Росії проти України