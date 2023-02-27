Гайдай розповів, що саме є головною загрозою під час боїв в Луганській області
Основною загрозою для Збройних сил України у Луганській області є кількість мобілізованих росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Ми бачимо збільшення особового складу та важкої техніки ворога. Зокрема, сучасних танків Т-90. Наші захисники їх успішно спалюють", - йдеться у повідомленні.
Гайдай зазначив, що резерв, який в РФ готували два місяці, набув певних навичок. Цих осіб вже встигли доправити в Луганську область.
"Це десятки тисяч мобілізованих росіян. Основна загроза - в їхній кількості", - пояснив глава регіону.
Гайдай розповів, що іноді російські офіцери намагаються змінити тактику наступу, але це не масове явище.
Нагадаємо, що росіяни перекинули на тимчасово окуповану територію Луганської області до 200 своїх строковиків.
У Луганській області останніми днями посилилися атаки ворога. Окупаційні війська штурмують часто, йдучи малими групами.
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