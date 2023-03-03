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Россияне экспериментируют в попытках наступления на Кременском направлении, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты начали экспериментировать в своих попытках наступления на Кременском направлении. Враг после атак малыми группами бросает в бой более тяжелую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телеканала "Киев".

При этом, по его словам, после провальных атак на Белогоровку, враг расстреливает поселок тяжелым калибром.

"На Кременском направлении россияне экспериментируют в способах наступления, атаки малыми группами оказались не эффективными, теперь рашисты бросают в бой более тяжелую технику, появился уже новый "Терминатор" - боевая машина поддержки танков (предыдущая наши защитники уничтожили)", - рассказал Гайдай.

Он также отметил, что на Сватовском направлении сейчас "спокойнее".

"Минувшей ночью наши воины накрыли вражескую колонну, у врага многочисленные потери, как человеческие, так и в технике", - сообщил Гайдай.

Напомним, вчера мы писали, что российские военные собрали в Луганской области большое количество тяжелой техники, а под Кременной зафиксированы много танков Т-90М.

Добавим, ранее в Луганской ОВА рассказали, что именно является главной угрозой во время боев в Луганской области.

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ЛуганскКременнаяВойна России против Украины