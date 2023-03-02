Окупанти в Луганській області зібрали велику кількість важкої техніки, - Гайдай

Російські військові зібрали в Луганській області велику кількість важкої техніки. Під Кремінною зафіксовано багато танків Т-90М.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Найгарячіша зараз ситуація в Кремінній", - заявив глава області.

За його словами, на цьому напрямку працює одна чи дві ворожі бойові машини підтримки танків "Термінатор". Одну таку одиницю техніки там нещодавно було знищено. Там також задіяні танки Т-90М.

"Росіяни зібрали велику кількість важкої техніки в Луганській області, але повноцінно нею скористатися взимку не змогли", - сказав глава області.

Гайдай пояснив, що зараз погода на стороні українських військових і не дає росіянам повноцінно проводити штурмові дії. Також він нагадав про нещодавній вибух в окупованій Кадіївці, внаслідок чого росіяни мають відчути "артилерійський голод". Саме там вибухнули вантажівки з боєкомплектом.