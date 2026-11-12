Росіяни двома ракетами атакували об'єкт "Нафтогазу" на Чернігівщині

Нагадаємо, що Росія продовжує системні атаки на паливно-енергетичний сектор України, намагаючись зруйнувати критичну інфраструктуру.

Зокрема, у листопаді 2026 року російські війська кілька разів націлювалися на підприємства галузі.

Так, у ніч проти 11 листопада окупанти вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині за допомогою реактивних безпілотників.

Крім того, аналогічна ворожа атака зафіксована й кількома днями раніше. Як повідомлялося, росіяни тричі атакували об'єкт "Нафтогазу" у центральній частині України, завдавши ударів у ніч на 7 листопада.

На тлі регулярних обстрілів компанія заздалегідь готується до опалювального сезону та розробляє стратегії реагування на різні виклики.