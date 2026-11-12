Россияне двумя ракетами атаковали объект "Нефтегаза" на Черниговщине

Напомним, что Россия продолжает системные атаки на топливно-энергетический сектор Украины, пытаясь разрушить критическую инфраструктуру.

В частности, в ноябре 2026 года российские войска несколько раз ориентировались на предприятия отрасли.

Так, в ночь на 11 ноября оккупанты ударили по объекту "Нефтегаза" на Днепропетровщине с помощью реактивных беспилотников.

Кроме того, аналогичная вражеская атака зафиксирована и несколькими днями раньше. Как сообщалось, россияне трижды атаковали объект "Нефтегаза" в центральной части Украины, нанеся удары в ночь на 7 ноября.

На фоне регулярных обстрелов компания готовится к отопительному сезону и разрабатывает стратегии реагирования на различные вызовы.