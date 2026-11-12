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Россияне двумя ракетами атаковали объект "Нефтегаза" на Черниговщине

20:20 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ атаковала ракетами объект "Нефтегаза" (t.me/NaftogazUA)

Российские войска атаковали ракетами объект "Нефтегаза" на Черниговщине, в результате чего предприятие получило серьезные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нефтегаз".

Как отметили в компании, удар по предприятию был нанесен днем двумя ракетами.

Из-за вражеской атаки повреждено технологическое оборудование, а само здание получило серьезные разрушения.

Оценить полные масштабы последствий невозможно из-за ситуации в сфере безопасности в регионе.

Все работники на момент удара находились в укрытии, потому обошлось без пострадавших.

"Этот удар является очередной целенаправленной атакой России на украинскую энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы", - подчеркнули в "Нефтегазе".

Напомним, что Россия продолжает системные атаки на топливно-энергетический сектор Украины, пытаясь разрушить критическую инфраструктуру.

В частности, в ноябре 2026 года российские войска несколько раз ориентировались на предприятия отрасли.

Так, в ночь на 11 ноября оккупанты ударили по объекту "Нефтегаза" на Днепропетровщине с помощью реактивных беспилотников.

Кроме того, аналогичная вражеская атака зафиксирована и несколькими днями раньше. Как сообщалось, россияне трижды атаковали объект "Нефтегаза" в центральной части Украины, нанеся удары в ночь на 7 ноября.

На фоне регулярных обстрелов компания готовится к отопительному сезону и разрабатывает стратегии реагирования на различные вызовы.

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