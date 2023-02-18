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Росіяни двічі обстріляли Харківську область, пошкодили лікарню та школу

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Субота 18 лютого 2023 15:43
Росіяни двічі обстріляли Харківську область, пошкодили лікарню та школу Фото: росіяни двічі обстріляли Харківську область, пошкодили лікарню та школу (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом дня росіяни завдали удару по Куп'янському й Чугуївському районах Харківської області. Є постраждалі серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Близько о 14:00 ворог вдарив по смт Ківшарівка, внаслідок чого поранення отримали двоє людей, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Серед поранених - 57-річна жінка та 53-річний чоловік.Обох госпіталізували. Також було пошкоджено будівлю одного із закладів освіти.

"Після 14:00 було обстріляно і м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік", - пише Синєгубов.

В Куп'янську внаслідок обстрілу згоріли гаражі й два автомобілі цивільних, а в смт Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги.

Фото: росіяни двічі обстріляли Харківську область, пошкодили лікарню та школу (t.me/synegubov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 18 лютого окупанти обстріляли Центр первинної медико-санітарної допомоги у Вовчанську Чугуївського району.

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