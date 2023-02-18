ua ru
Сб, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне дважды обстреляли Харьковскую область, повредили больницу и школу

Новина українською →
Суббота 18 февраля 2023 15:43
Россияне дважды обстреляли Харьковскую область, повредили больницу и школу Фото: россияне дважды обстреляли Харьковскую область, повредили больницу и школу (t.me/synegubov)
Автор: Сергей Пышкин

В течение дня россияне нанесли удар по Купянскому и Чугуевскому районам Харьковской области. Есть пострадавшие среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Около 14:00 враг ударил по пгт Ковшаровка, в результате чего ранения получили два человека, которые на момент обстрела находились на улице. Среди раненых - 57-летняя женщина и 53-летний мужчина. Обоих госпитализировали. Также было повреждено здание одного из учебных заведений.

"После 14:00 был обстрелян и Волчанск. Вражеский снаряд попал в частный дом, погиб гражданский мужчина", - пишет Синегубов.

В Купянске в результате обстрела сгорели гаражи и два автомобиля гражданских, а в пгт Двухлетняя значительные повреждения получило здание скорой медицинской помощи.

Фото: россияне дважды обстреляли Харьковскую область, повредили больницу и школу (t.me/synegubov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 18 февраля оккупанты обстреляли Центр первичной медико-санитарной помощи в Волчанске Чугуевского района.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Харьков
NEWS
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет