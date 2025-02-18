Обстріл Костянтинівки дронами. Серед постраждалих голова МВА

Російські терористи двічі атакували FPV-дронами Костянтинівку. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей, серед яких голова міської військової адміністрації (МВА) Сергій Горбунов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.
Під час першого удару росіяни поцілили по машині працівників Державної служби надзвичайної служби (ДСНС), які везли людям воду. Другий дрон атакував евакуаційну команду, яка прибула на порятунок.
"Повторний удар стався в момент, коли парамедики допомагали пораненим сісти в автомобіль. Життя врятували секунди. Люди встигли зачинитись в броньованому авто та рушити з місця", - додає МВС.
Серед поранених п'ятеро людей:
Також пошкодження отримав автомобіль.
Фото: наслідки атаки дронів на Костянтинівку (t.me/mvs_ukraine)
Парамедикам вдалося швидко доставити поранених рятувальників до лікарні.
Російські терористи регулярно атакують Україну ракетами різних типів, артилерією, керованими авіаційними бомбами й безпілотниками. Також серйозно страждають від ворожих ударів прифронтові області й населені пункти.
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), Росія у 2025-му ймовірно ставить пріоритетним завданням бачить тиск на Костянтинівку - найпівденнішу точку так званого "фортечного поясу" в Донецькій області.
Нещодавно у Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з їх батьками з 12 населених пунктів Шахівської громади.
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