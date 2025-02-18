Обстрел Константиновки дронами. Среди пострадавших глава ГВА

Российские террористы дважды атаковали FPV-дронами Константиновку. В результате обстрелов пострадали пять человек, среди которых глава городской военной администрации (ГВА) Сергей Горбунов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД) Украины.
Во время первого удара россияне попали по машине работников Государственной службы чрезвычайной службы (ГСЧС), которые везли людям воду. Второй дрон атаковал эвакуационную команду, которая прибыла на спасение.
"Повторный удар произошел в момент, когда парамедики помогали раненым сесть в автомобиль. Жизни спасли секунды. Люди успели закрыться в бронированном авто и тронуться с места", - добавляет МВД.
Среди раненых пять человек:
Также повреждения получил автомобиль.
Фото: последствия атаки дронов на Константиновку (t.me/mvs_ukraine)
Парамедикам удалось быстро доставить раненых спасателей в больницу.
Российские террористы регулярно атакуют Украину ракетами различных типов, артиллерией, управляемыми авиационными бомбами и беспилотниками. Также серьезно страдают от вражеских ударов прифронтовые области и населенные пункты.
Как пишет Институт изучения войны (ISW), Россия в 2025-м вероятно ставит приоритетной задачей видит давление на Константиновку - самую южную точку так называемого "крепостного пояса" в Донецкой области.
Недавно в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с их родителями из 12 населенных пунктов Шаховской громады.
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