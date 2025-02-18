Обстрел Константиновки дронами. Среди пострадавших глава ГВА

Во время первого удара россияне попали по машине работников Государственной службы чрезвычайной службы (ГСЧС), которые везли людям воду. Второй дрон атаковал эвакуационную команду, которая прибыла на спасение.

"Повторный удар произошел в момент, когда парамедики помогали раненым сесть в автомобиль. Жизни спасли секунды. Люди успели закрыться в бронированном авто и тронуться с места", - добавляет МВД.

Среди раненых пять человек:

двое спасателей;

двое правоохранителей и глава МВД, которые получили акубаротравмы.

Также повреждения получил автомобиль.

Фото: последствия атаки дронов на Константиновку (t.me/mvs_ukraine)

Парамедикам удалось быстро доставить раненых спасателей в больницу.