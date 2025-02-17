Атака на рятувальників у Костянтинівці: РФ повторно вдарила дроном по евакуаційній команді
Російська армія у понеділок, 17 лютого, вдарила FPV-дроном по рятувальниках, які везли воду у Костянтинівку. Коли прибула евакуаційна група - було завдано повторного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС та голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
Як зазначили у ДСНС, ворог спеціально цілився у водія. В результаті удару двоє рятувальників зазнали поранень і їх було доставлено до лікарні.
"Наразі стан поранених оцінюється як середньої тяжкості. Автоцистерна з водою пошкоджена", - сказано у повідомленні.
Пізніше Філашкін уточнив, що ворог двічі атакував Костянтинівку FPV-дронами. Перший удар прийшовся по автоцистерні з водою, а другий - по евакуаційній команді, яка приїхала на допомогу двом пораненим рятувальникам.
"Внаслідок другого удару поранення отримали ще три людини: двоє поліціянтів і керівник місцевої військової адміністрації", - написав він.
Варто нагадати, що нещодавно російська армія атакувала дроном вантажівку у Дніпропетровській області. В результаті ворожої агресії тоді загинула людина.
Ще раніше у Дніпропетровській області Росія атакувала рятувальників дронами-камікадзе, коли ті гасили пожежу.
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