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Атака на рятувальників у Костянтинівці: РФ повторно вдарила дроном по евакуаційній команді

Понеділок 17 лютого 2025 20:17
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Атака на рятувальників у Костянтинівці: РФ повторно вдарила дроном по евакуаційній команді Ілюстративне фото: у Костянтинівці росіяни атакували рятувальників (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у понеділок, 17 лютого, вдарила FPV-дроном по рятувальниках, які везли воду у Костянтинівку. Коли прибула евакуаційна група - було завдано повторного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС та голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Як зазначили у ДСНС, ворог спеціально цілився у водія. В результаті удару двоє рятувальників зазнали поранень і їх було доставлено до лікарні.

"Наразі стан поранених оцінюється як середньої тяжкості. Автоцистерна з водою пошкоджена", - сказано у повідомленні.

Фото: у Костянтинівці росіяни атакували рятувальників (t.me/dsns_telegram)

Пізніше Філашкін уточнив, що ворог двічі атакував Костянтинівку FPV-дронами. Перший удар прийшовся по автоцистерні з водою, а другий - по евакуаційній команді, яка приїхала на допомогу двом пораненим рятувальникам.

"Внаслідок другого удару поранення отримали ще три людини: двоє поліціянтів і керівник місцевої військової адміністрації", - написав він.

Варто нагадати, що нещодавно російська армія атакувала дроном вантажівку у Дніпропетровській області. В результаті ворожої агресії тоді загинула людина.

Ще раніше у Дніпропетровській області Росія атакувала рятувальників дронами-камікадзе, коли ті гасили пожежу.

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