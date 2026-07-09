Росіяни дроном вбили останню мешканку села на Харківщині

8 липня у селі на Харківщині стався черговий воєнний злочин Росії. Тепер у Токарівці Другій не живе жодна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко у Telegram.
За словами Задоренка, вчора після 18:00 російський FPV-дрон атакував цивільну жінку. Жителька села йшла пішки вздовж автодороги між Прудянкою і Цупівкою
"57-річна мешканка Токарівки Другої отримала численні уламкові поранення та була доставлена до Дергачівської лікарні", - уточнив начальник МВА.
Лікарі зробили усе можливе, щоб урятувати життя жінки, проте вона померла від отриманих травм.
Як каже Задоренко, загибла працювала у Дергачівській центральній лікарні та залишалася останньою і єдиною мешканкою села Токарівка Друга. Воно розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні.
Чиновник звернувся до мешканців старостинських округів з закликом щодо евакуації. Це можна зробити, зателефонувавши і залишивши заявки:
Нагадаємо, на початку липня на Харківщині розширили зону евакуації цивільних одразу з трьох районів. Причина - загострення безпекової ситуації біля кордону та на лінії фронту.
У червні влада Харківщини розширила зону обов'язкової евакуації населення. Йдеться про Золочівський напрямок, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.