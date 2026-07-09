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Россияне дроном убили последнюю жительницу села на Харьковщине

16:59 09.07.2026 Чт
2 мин
В приграничье Харьковщины из-за войны увеличилось количество обезлюдевших сел
aimg Елена Бджола
Фото: российский fpv-дрон с гранатой (Getty Images)

8 июля в селе Харьковской области произошло очередное военное преступление России. Теперь в Токаревке Второй не живет ни один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в Telegram.

Токаревка Вторая на Харьковщине обезлюдела

По словам Задоренко, вчера после 18:00 российский FPV-дрон атаковал жительницу села. Она шла пешком вдоль автодороги между Прудянкой и Цуповкой

"57-летняя жительница Токаревки Второй получила многочисленные обломочные ранения и была доставлена в Дергачевскую больницу", - уточнил начальник МВА.

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь женщины, однако она скончалась от полученных травм.

Как говорит Задоренко, погибшая работала в Дергачевской центральной больнице и оставалась последней и единственной жительницей села Токаревка Вторая. Оно расположено в 10-километровой приграничной зоне.

Власти призывают эвакуироваться из Харьковщины

Чиновник обратился к жителям старостинских округов с призывом к эвакуации. Это можно сделать, позвонив и оставив заявки:

  • на горячую линию Единого координационного гуманитарного центра по номеру 203,
  • по телефонам экстренных служб 102 и 112.

Напомним, в начале июля в Харьковской области расширили зону эвакуации гражданских сразу из трех районов. Причина - обострение ситуации безопасности у границы и на линии фронта.

В июне власти Харьковщины расширили зону обязательной эвакуации населения. Речь идет о Золочевском направлении, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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