Росіяни дроном атакували цивільну машину: медики врятували 22-річну вагітну

Як повідомив Прокудін, сьогодні до лікарні доставили 22-річну місцеву жительку, яка перебуває на 33 тижні вагітності. Вона дістала вибухову травму та поранення шиї після того, як російські військові атакували з дрона цивільну автівку на трасі неподалік села Осокорівка.

Стан вагітної наразі стабільний, а загрози для її дитини вдалось уникнути.

"33-річному чоловіку, в якого діагностували вибухову травму, контузію та забій шиї, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування", - додав глава ОВА.