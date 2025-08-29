Однорічна дитина постраждала внаслідок удару РФ по Запорізькій області, - Іван Федоров
Однорічний хлопчик та 70-річний чоловік постраждали внаслідок атаки росіян на Запорізький район. Пожежа сталась у кількох приватних будинках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Російські військові чотири рази вдарили по селищу Малокатеринівка Запорізького району.
Внаслідок ударів зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч.
Поранений однорічний хлопчик. Медики надали дитині усю необхідну допомогу.
Оновлено о 7:55
Також поранень зазнав 70-річний чоловік у Запорізькому районі.
Усього упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.
Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.
Як повідомляло РБК-Україна, у четвер, 28 серпня, російська армія атакувала одне з підприємств Запоріжжя. Внаслідок удару сталася пожежа.
Також Іван Федоров повідомляв про два російських дрона ударного типу, які рухались по руслу річки Дніпро в напрямку Запоріжжя.
У той же день російські війська вдарили по об'єктах інфраструктури у Вінницькій області. Знеструмлені були 17 населених пунктів. Кілька житлових будинків зазнали пошкоджень.