Россияне дроном атаковали гражданскую машину: медики спасли 22-летнюю беременную

Как сообщил Прокудин, сегодня в больницу доставили 22-летнюю местную жительницу, которая находится на 33 неделе беременности. Она получила взрывную травму и ранение шеи после того, как российские военные атаковали с дрона гражданскую машину на трассе недалеко от села Осокоровка.

Состояние беременной пока стабильное, а угрозы для ее ребенка удалось избежать.

"33-летнему мужчине, у которого диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб шеи, оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение", - добавил глава ОВА.