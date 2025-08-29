Россияне дроном атаковали гражданскую машину: медики спасли 22-летнюю беременную

Российские военные атаковали гражданскую машину недалеко от села Осокоровка, в результате чего пострадали беременная 22-летняя женщина и ее спутник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Как сообщил Прокудин, сегодня в больницу доставили 22-летнюю местную жительницу, которая находится на 33 неделе беременности. Она получила взрывную травму и ранение шеи после того, как российские военные атаковали с дрона гражданскую машину на трассе недалеко от села Осокоровка.
Состояние беременной пока стабильное, а угрозы для ее ребенка удалось избежать.
"33-летнему мужчине, у которого диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб шеи, оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение", - добавил глава ОВА.
Напомним, что в течение этой ночи российские войска атаковали восточные и южные регионы Украины ударными беспилотниками.
По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ ночью запустили по Украине 68 дронов. Военными противовоздушной обороны сбито, или подавлено 46 "Шахедов" и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.
Несмотря на это все же зафиксировано и попадание 22 дронов на 9 локациях в Донецкой и Днепропетровской областях.
Также сообщалось, что годовалый мальчик и 70-летний мужчина пострадали в результате атаки россиян на Запорожский район. Пожар произошел в нескольких частных домах.