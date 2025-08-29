ua en ru
Росіяни дроном атакували цивільну машину: медики врятували 22-річну вагітну

Україна, П'ятниця 29 серпня 2025 13:19
Росіяни дроном атакували цивільну машину: медики врятували 22-річну вагітну Фото: російський дрон атакував цивільну автівку з вагітною (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові атакували цивільну автівку неподалік села Осокорівка, внаслідок чого постраждали вагітна 22-річна жінка та її супутник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Як повідомив Прокудін, сьогодні до лікарні доставили 22-річну місцеву жительку, яка перебуває на 33 тижні вагітності. Вона дістала вибухову травму та поранення шиї після того, як російські військові атакували з дрона цивільну автівку на трасі неподалік села Осокорівка.

Стан вагітної наразі стабільний, а загрози для її дитини вдалось уникнути.

"33-річному чоловіку, в якого діагностували вибухову травму, контузію та забій шиї, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування", - додав глава ОВА.

    Обстріл України 29 серпня

    Нагадаємо, що протягом цієї ночі російські війська атакували східні та південні регіони України ударними безпілотниками.

    За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ вночі запустили по Україні 68 дронів. Військовими протиповітряної оборони збито, або подавлено 46 "Шахедів" і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

    Попри це все ж зафіксовано й влучання 22 дронів на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.

    Також повідомлялось, що однорічний хлопчик та 70-річний чоловік постраждали внаслідок атаки росіян на Запорізький район. Пожежа сталась у кількох приватних будинках.

