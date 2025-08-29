Росіяни дроном атакували цивільну машину: медики врятували 22-річну вагітну

Російські військові атакували цивільну автівку неподалік села Осокорівка, внаслідок чого постраждали вагітна 22-річна жінка та її супутник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Як повідомив Прокудін, сьогодні до лікарні доставили 22-річну місцеву жительку, яка перебуває на 33 тижні вагітності. Вона дістала вибухову травму та поранення шиї після того, як російські військові атакували з дрона цивільну автівку на трасі неподалік села Осокорівка. Стан вагітної наразі стабільний, а загрози для її дитини вдалось уникнути. "33-річному чоловіку, в якого діагностували вибухову травму, контузію та забій шиї, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування", - додав глава ОВА.