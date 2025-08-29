ua en ru
Россияне дроном атаковали гражданскую машину: медики спасли 22-летнюю беременную

Украина, Пятница 29 августа 2025 13:19
Россияне дроном атаковали гражданскую машину: медики спасли 22-летнюю беременную Фото: российский дрон атаковал гражданскую машину с беременной (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные атаковали гражданскую машину недалеко от села Осокоровка, в результате чего пострадали беременная 22-летняя женщина и ее спутник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Как сообщил Прокудин, сегодня в больницу доставили 22-летнюю местную жительницу, которая находится на 33 неделе беременности. Она получила взрывную травму и ранение шеи после того, как российские военные атаковали с дрона гражданскую машину на трассе недалеко от села Осокоровка.

Состояние беременной пока стабильное, а угрозы для ее ребенка удалось избежать.

"33-летнему мужчине, у которого диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб шеи, оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение", - добавил глава ОВА.

Обстрел Украины 29 августа

Напомним, что в течение этой ночи российские войска атаковали восточные и южные регионы Украины ударными беспилотниками.

По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ ночью запустили по Украине 68 дронов. Военными противовоздушной обороны сбито, или подавлено 46 "Шахедов" и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Несмотря на это все же зафиксировано и попадание 22 дронов на 9 локациях в Донецкой и Днепропетровской областях.

Также сообщалось, что годовалый мальчик и 70-летний мужчина пострадали в результате атаки россиян на Запорожский район. Пожар произошел в нескольких частных домах.

