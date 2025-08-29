Россияне дроном атаковали гражданскую машину: медики спасли 22-летнюю беременную

Российские военные атаковали гражданскую машину недалеко от села Осокоровка, в результате чего пострадали беременная 22-летняя женщина и ее спутник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Как сообщил Прокудин, сегодня в больницу доставили 22-летнюю местную жительницу, которая находится на 33 неделе беременности. Она получила взрывную травму и ранение шеи после того, как российские военные атаковали с дрона гражданскую машину на трассе недалеко от села Осокоровка.

Состояние беременной пока стабильное, а угрозы для ее ребенка удалось избежать.

"33-летнему мужчине, у которого диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб шеи, оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение", - добавил глава ОВА.