Росіяни досі обстрілюють Херсон: загинула ще одна людина, є постраждалі

Росіяни продовжують обстрілювати Херсон з артилерії у середу, 3 травня. Через ворожі обстріли загинула ще одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

"Щойно через ворожі обстріли постраждали ще пʼятеро мирних херсонців - одна людина загинула, чотири - поранені", - написав він.

Прокудін закликав мешканців залишатись в укриттях. Якщо жителі перебувають вдома - краще не виходити на вулицю мінімум до ранку.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни обстріляли гіпермаркет у Херсоні. Вони також вдарили по залізничному вокзалу, району супермаркету та дитячого садка.

Через ворожі обстріли загинули 12 людей, ще 22 - отримали поранення.

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