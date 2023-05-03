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Росіяни досі обстрілюють Херсон: загинула ще одна людина, є постраждалі

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Херсон, Середа 03 травня 2023 18:08
Росіяни досі обстрілюють Херсон: загинула ще одна людина, є постраждалі Ілюстративне фото: росіяни досі обстрілюють Херсон (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни продовжують обстрілювати Херсон з артилерії у середу, 3 травня. Через ворожі обстріли загинула ще одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Щойно через ворожі обстріли постраждали ще пʼятеро мирних херсонців - одна людина загинула, чотири - поранені", - написав він.

Прокудін закликав мешканців залишатись в укриттях. Якщо жителі перебувають вдома - краще не виходити на вулицю мінімум до ранку.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни обстріляли гіпермаркет у Херсоні. Вони також вдарили по залізничному вокзалу, району супермаркету та дитячого садка.

Через ворожі обстріли загинули 12 людей, ще 22 - отримали поранення.

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Херсон Війна Росії проти України
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