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Россияне до сих пор обстреливают Херсон: погиб еще один человек, есть пострадавшие

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Херсон, Среда 03 мая 2023 18:08
Россияне до сих пор обстреливают Херсон: погиб еще один человек, есть пострадавшие Иллюстративное фото: россияне до сих пор обстреливают Херсон (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне продолжают обстреливать Херсон из артиллерии в среду, 3 мая. Из-за вражеских обстрелов погиб еще один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Только что из-за вражеских обстрелов пострадали еще пять мирных херсонцев - один человек погиб, четыре - ранены", - написал он.

Прокудин призвал жителей оставаться в укрытиях. Если херсонцы находятся дома - лучше не выходить на улицу минимум до утра.

Напомним, что сегодня россияне обстреляли гипермаркет в Херсоне. Они также ударили по железнодорожному вокзалу, району супермаркета и детскому саду.

Из-за вражеских обстрелов погибли 12 человек, еще 22 получили ранения.

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