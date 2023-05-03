Россияне до сих пор обстреливают Херсон: погиб еще один человек, есть пострадавшие
Россияне продолжают обстреливать Херсон из артиллерии в среду, 3 мая. Из-за вражеских обстрелов погиб еще один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Только что из-за вражеских обстрелов пострадали еще пять мирных херсонцев - один человек погиб, четыре - ранены", - написал он.
Прокудин призвал жителей оставаться в укрытиях. Если херсонцы находятся дома - лучше не выходить на улицу минимум до утра.
Напомним, что сегодня россияне обстреляли гипермаркет в Херсоне. Они также ударили по железнодорожному вокзалу, району супермаркета и детскому саду.
Из-за вражеских обстрелов погибли 12 человек, еще 22 получили ранения.
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