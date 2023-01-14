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Росіяни на Донбасі почали знімати "бронь" з працівників екстренних служб, - Генштаб

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Донецька область, Субота 14 січня 2023 19:54
Росіяни на Донбасі почали знімати "бронь" з працівників екстренних служб, - Генштаб Фото: росіяни на Донбасі почали знімати "бронь" з працівників екстренних служб (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Не дивлячись на всі заяви РФ про закінчення мобілізації, живої сили ворогу гостро не вистачає, в зв'язку з цим росіяни почали знімати "бронь" з працівників екстренних служб на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької області вже попередила працівників комунальних та екстренних служб про те, що з них буде знято "броню", яка давала можливість працювати на поточному місці роботи незважаючи на мобілізацію.

Нагадаємо, РБК-Україна вже повідомляло, що з 5 грудня поточного року російські військові комісаріати на території окупованої Луганської області розіслали всім підприємствам регіону картки обліку, для продовження мобілізаційних заходів.

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