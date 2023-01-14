Россияне на Донбассе начали снимать "бронь" с работников экстренных служб, - Генштаб

Несмотря на все заявления РФ об окончании мобилизации, живой силы врагу остро не хватает, поэтому россияне начали снимать "бронь" с работников экстренных служб на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой области уже предупредили работников коммунальных и экстренных служб о том, что с них будет снята "броня", которая давала возможность работать на текущем месте работы несмотря на мобилизацию.

Напомним, РБК-Украина уже сообщало, что с 5 декабря текущего года российские военные комиссариаты на территории оккупированной Луганской области разослали всем предприятиям региона карточки учета для продолжения мобилизационных мероприятий.

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