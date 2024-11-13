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Росіяни за добу втратили на фронті 1770 солдатів та понад 50 артсистем, - Генштаб

Фото: росіяни зазнали рекордних втрат на фронті за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 12 на 13 листопада, російська армія втратила у війні з Україною 1770 солдатів, понад 20 танків і близько 50 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 714 380 (+1770) осіб ліквідовано;
  • танків - 9300 (+24) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 896 (+49) од.;
  • артилерійських систем - 20 408 (+56) од.;
  • РСЗВ - 1249 од.;
  • засоби ППО - 996 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 798 (+61) од.;
  • крилатих ракет - 2636 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 28 966 (+96) од.;
  • спеціальної техніки - 3629 (+3) од.

Ситуація на фронті та обстріли

За даними американського Інституту вивчення війни, росіяни мали успіх у Курській області, а також просунулися на двох напрямках у Донецькій області.

Крім того, цієї ночі терористи вдарили по Запоріжжю. Постраждала інфраструктура.

Ближче до ранку агресор влаштував проти України комбіновану атаку дронами і ракетами.

У Києві було чутно вибухи, працювали сили ППО.

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