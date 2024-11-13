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РФ цієї ночі завдала ударів по Запоріжжю, в ОВА розкрили наслідки

Запоріжжя, Середа 13 листопада 2024 06:40
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РФ цієї ночі завдала ударів по Запоріжжю, в ОВА розкрили наслідки Фото: названі наслідки ворожих ударів по Запоріжжю (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти у ніч проти 13 листопада завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Чиновник зазначив, що обстріл міста Запоріжжя з боку російської армії відбувся після першої години ночі.

"Понівечені обʼєкти інфраструктури", - поінформував керівник ОВА щодо наслідків ворожої атаки.

Обійшлося без жертв та травмованих, розповів чиновник.

"На щастя, минулося без постраждалих", - написав він у своєму Telegram.

Обстріли Запоріжжя

Раніше цієї ночі у Повітряних силах ЗСУ інформували про рух керованих авіабомб (КАБ) ворога на Запоріжжя. Пізніше керівник ОВА заявив, що у Запорізькій області пролунали вибухи, але не надав подробиць.

Між тим місцеві ЗМІ писали, що вибухи було чути в районі міста Запоріжжя.

Додамо, що у Запорізькій області цієї ночі також фіксували ворожі ударні безпілотники.

Також раніше повідомлялося, що у ніч проти 11 листопада російські окупанти завдали кількох авіаударів по Запоріжжю. В результаті обстрілів загинула одна людина, 20 осіб були поранені (серед травмованих - п'ятеро дітей).

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