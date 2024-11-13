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У Києві працює ППО через ракетну атаку, пролунали вибухи

Київ, Середа 13 листопада 2024 07:30
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У Києві працює ППО через ракетну атаку, пролунали вибухи Фото: у Києві пролунали вибухи через ракетну атаку (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві сьогодні вранці, 13 листопада, пролунали вибухи. У столиці триває робота сил та засобів протиповітряної оборони через ворожу ракетну атаку.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка та Київську міську військову адміністрацію.

Вибухи у столиці було чути близько 07.20, та пізніше - ще. Перед тим фіксувався рух ворожої ракети у бік Києва.

Представники столичної влади інформували про роботу ППО через повітряну атаку противника.

"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - написав Кличко у своєму Telegram.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що повітряна тривога у столиці триває, інформував про бойову роботу захисників неба, та закликав мешканців Києва перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Пізніше у Повітряних силах заявили, що у бік Києва рухається ще одна ворожа ракета.

На ворожу атаку по українській столиці відреагував глава Офісу президента Андрій Єрмак. Чиновник у своєму Telegram зазначив, що російський диктатор Володимир Путін здійснює ракетну атаку на Київ просто зараз.

Ворожа комбінована атака на Україну

Нагадаємо, що цієї ночі та вже під ранок російські окупанти для чергової повітряної атаки по території України запустили як ракети, так і дрони-камікадзе й авіабомби.

Крім того, цієї ночі в Росії був зафіксований зліт кількох 6 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями ракет.

Додамо, що через "Шахедну" атаку тривала робота ППО також у Київській області.

А вже вранці в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

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Київ ППО Вибухи Ракетна атака
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