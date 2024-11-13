Ворог просунувся у Курській області, біля Торецька і Курахового: карти ISW

На фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька та Курахового Донецької області. Крім того, війська РФ просунулися також у Курській області.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Коренево у Курській області під час багатохвильової механізованої атаки розміром у батальйон.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 листопада, показують, що війська РФ просунулися під час механізованої атаки на південний схід від Новоіванівки (на південний схід від Коренево).

Одна з українських бригад, яка відбивала російський механізований штурм, повідомила, що війська РФ атакували із застосуванням 29 одиниць бронетехніки п'ятьма хвилями, а ЗСУ знищили 18 із 29 машин ворога.

Додаткові геолокаційні кадри від 11 і 12 листопада вказують на те, що війська РФ просунулися в межах та на північний захід від Плехово, та на південний захід від Погребків.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська також нещодавно просунулися поблизу Дар'їно (на південний схід від Коренево) і нібито відтіснили ЗСУ з позицій біля Мар’ївки (на північ від Суджі), але в ISW не знайшли підтвердження.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ начебто здійснили невдалий штурм із застосуванням бронетехніки поблизу Крем’яного.

Бої тривали в районі Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно, Новоіванівки, Леонідово, Орловки і Малої Локні.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков 12 листопада заявив, що український безпілотник завдав удару по нафтобазі біля Старого Оскола, та спровокував пожежу нафтоцистерни. Російський чиновник стверджував, що пожежу оперативно загасили.

11 і 12 листопада в українській та російській розвідках заявили, що нещодавно невідомі особи знищили гелікоптер РФ із засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) у Московській області.

11 листопада в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України повідомили, що в ніч проти 10 листопада невідомі особи підпалили російський вертоліт Мі-24 на аеродромі "Клін 5" у Московській області.

У ГУР повідомили, що вертоліт належить російської 92-ї ескадрильї 344-го центру бойового застосування і перепідготовки (ВКС РФ).

11 листопада у ФСБ РФ заявили, що нібито зірвали намір ГУР щодо викрадення гелікоптера, хоча 12 листопада прес-секретар ГУР Андрій Юсов спростував ці заяви та назвав російські повідомлення "інформаційною операцією".

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники продовжували наступальні дії поблизу Вовчанська Харківської області 11 і 12 листопада, але не просунулися.

12 листопада російський "воєнкор" заявив, що біля дачного району Липці тривають бої.

Заступник командира українського батальйону, який діяв на Харківському напрямку, 11 листопада заявив, що ситуація в районі Липців і Глибокого залишається стабільною.

Операція РФ №2 - Луганська область

12 листопада російські окупанти продовжували наступ на рубежі Куп’янськ - Сватове - Кремінна, але не просунулися.

12 листопада російські джерела стверджували, що війська РФ зайняли позиції на околицях Тернів (на північний захід від Кремінної) і просунулися до центральної частини Тернів, але в ISW не знайшли підтвердження.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Лиманському напрямку, заявив, що російські окупанти економно використовують військову техніку, як правило, раз на два тижні, і здебільшого ведуть на цьому напрямку удари піхотою.

Повідомляється, що російські загарбники продовжували наступати біля Кіндрашівки, Колісниківки, Кругляківки, Загризового, в напрямку Лозової, поблизу Греківки та Новомихайлівки, в напрямку Новоплатонівки, біля Невського і Тернів, поблизу Торського та біля Серебрянки 11 і 12 листопада.

Операція РФ №3 - Донецька область

11 і 12 листопада російські окупанти продовжували штурм на південний схід від Сіверська в районі Виїмки, але не просунулися.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська начебто відбили кілька українських контратак у східній частині Білогорівки (на північний схід від Сіверська).

12 листопада війська РФ продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але просування не мали.

Російський блогер повторив твердження, що війська РФ просуваються у п.р. Ступочки (на південь від Часового Яру), але в ISW досі спостерігають лише геолокаційні докази, які дозволяють оцінити, що окупанти знаходяться приблизно за 2,5 км від населеного пункту.

11 і 12 листопада російські загарбники атакували під Часовим Яром.

Війська РФ нещодавно просунулися в межах Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 і 11 листопада, показують, що окупанти просунулися вулицею Дзержинського у східній частині Торецька та вулицею Дружби в центрі міста.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися далі в центрі Торецька, ніж вказує геолокація кадрів.

11 і 12 листопада російські загарбники вели наступальні операції під самим Торецьком та в районі Щербинівки.

Повідомляється, що 12 листопада російські окупанти просунулися на Покровському напрямку, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися в південній частині Петрівки, на північний схід від Юрівки та на 3 км на південь від Новоолексіївки. Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Війська РФ наступали в районі н.п. Промінь та Миролюбівка, біля Лисівки, Селидового, Григорівки, Крутого Яру, Пустинки, в районі Петрівки і Новоолексіївки та в бік Українки 11 і 12 листопада.

Російське джерело ISW стверджувало, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували між Сухим Яром і Крутим Яром.

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, 11 листопада повідомив, що артилерія ЗСУ та удари безпілотників змушують окупантів використовувати менше техніки під час штурму, а піхота ворога в основному рухається пішки невеликими групами.

Повідомляється, що 12 листопада війська РФ просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська захопили Рівнопіль і Макарівку, та просунулися на південний захід від Новодарівки. Однак окремі блогери заявляли, що повідомлення про захоплення росіянами Рівнополя та Новодарівки є передчасними.

11 і 12 листопада війська РФ вели наступальні дії поблизу Макарівки, Новодарівки та Рівнополя.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ атакують поблизу Рівнополя, Новодарівки та Гуляйполя, щоб не дати ЗСУ передислокуватися в напрямку Курахового.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Владислав Волошин 12 листопада заявив, що окупанти ведуть активний наступ на Времівському напрямку піхотою за вогневої підтримки та бронетехніки.

"Південна вісь"

11 і 12 листопада російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися на південний схід від Гуляйполя в районі Марфополя, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

11 і 12 листопада російські окупанти продовжували наступати на заході Запорізької області на північ від Роботиного поблизу Новоандріївки.

Окупаційний "чиновник" Запорізької області Володимир Рогов 11 і 12 листопада заявив, що ЗСУ нібито готуються завдати удару по дамбі у Василівці, щоб уповільнити потенційне просування військ РФ в напрямку міста Запоріжжя. Між тим експерти ISW не помітили, щоб інші джерела робили подібні заяви.

11 і 12 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку в східній частині Херсонської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 12 листопада розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 156 боїв.

Також в Силах оборони України зазначили, що на Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій, й тут за день втрати російських окупантів склали 445 військових.