Россияне за сутки потеряли на фронте 1770 солдат и более 50 артсистем, - Генштаб

За сутки с 12 на 13 ноября, российская армия потеряла на войне с Украиной 1770 солдат, более 20 танков и около 50 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.24 ориентировочно составили:
По данным американского Института изучения войны, россияне имели успех в Курской области, а также продвинулись на двух направлениях в Донецкой области.
Кроме того, этой ночью террористы ударили по Запорожью. Пострадала инфраструктура.
Ближе к уатру агрессор устроил против Украины комбинированную атаку дронами и ракетами.
В Киеве были слышны взрывы, работали силы ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.