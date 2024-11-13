Россияне за сутки потеряли на фронте 1770 солдат и более 50 артсистем, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным американского Института изучения войны, россияне имели успех в Курской области, а также продвинулись на двух направлениях в Донецкой области.

Кроме того, этой ночью террористы ударили по Запорожью. Пострадала инфраструктура.

Ближе к уатру агрессор устроил против Украины комбинированную атаку дронами и ракетами.

В Киеве были слышны взрывы, работали силы ПВО.

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