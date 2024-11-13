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Россияне за сутки потеряли на фронте 1770 солдат и более 50 артсистем, - Генштаб

Фото: россияне понесли рекордные потери на фронте за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 12 на 13 ноября, российская армия потеряла на войне с Украиной 1770 солдат, более 20 танков и около 50 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 714 380 (+1770) человек ликвидированы;
  • танков - 9300 (+24) ед;
  • боевых бронированных машин - 18 896 (+49) ед;
  • артиллерийских систем - 20 408 (+56) ед;
  • РСЗО - 1249 ед;
  • средства ПВО - 996 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 798 (+61) ед;
  • крылатых ракет - 2636 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28 966 (+96) ед;
  • специальной техники - 3629 (+3) ед.

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным американского Института изучения войны, россияне имели успех в Курской области, а также продвинулись на двух направлениях в Донецкой области.

Кроме того, этой ночью террористы ударили по Запорожью. Пострадала инфраструктура.

Ближе к уатру агрессор устроил против Украины комбинированную атаку дронами и ракетами.

В Киеве были слышны взрывы, работали силы ПВО.

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Война в Украине