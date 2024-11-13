Росіяни за добу втратили на фронті 1770 солдатів та понад 50 артсистем, - Генштаб

За добу з 12 на 13 листопада, російська армія втратила у війні з Україною 1770 солдатів, понад 20 танків і близько 50 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та обстріли

За даними американського Інституту вивчення війни, росіяни мали успіх у Курській області, а також просунулися на двох напрямках у Донецькій області.

Крім того, цієї ночі терористи вдарили по Запоріжжю. Постраждала інфраструктура.

Ближче до ранку агресор влаштував проти України комбіновану атаку дронами і ракетами.

У Києві було чутно вибухи, працювали сили ППО.

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