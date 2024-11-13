Росіяни за добу втратили на фронті 1770 солдатів та понад 50 артсистем, - Генштаб
Фото: росіяни зазнали рекордних втрат на фронті за добу (Getty Images)
За добу з 12 на 13 листопада, російська армія втратила у війні з Україною 1770 солдатів, понад 20 танків і близько 50 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 714 380 (+1770) осіб ліквідовано;
- танків - 9300 (+24) од.;
- бойових броньованих машин - 18 896 (+49) од.;
- артилерійських систем - 20 408 (+56) од.;
- РСЗВ - 1249 од.;
- засоби ППО - 996 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 798 (+61) од.;
- крилатих ракет - 2636 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 28 966 (+96) од.;
- спеціальної техніки - 3629 (+3) од.
Ситуація на фронті та обстріли
За даними американського Інституту вивчення війни, росіяни мали успіх у Курській області, а також просунулися на двох напрямках у Донецькій області.
Крім того, цієї ночі терористи вдарили по Запоріжжю. Постраждала інфраструктура.
Ближче до ранку агресор влаштував проти України комбіновану атаку дронами і ракетами.
У Києві було чутно вибухи, працювали сили ППО.
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