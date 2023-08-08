Росіяни за добу обстріляли 24 населені пункти Запорізької області: є загиблий та поранена

Протягом минулої доби, 7 серпня, російські військові обстріляли 24 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок чого один чоловік загинув, ще одна жінка поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка.

Загалом російська армія 105 разів обстріляла населені пункти Запорізької області: 87 разів з артилерії обстріляла територію Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Преображенки, Залізничного, Левадного, Щербаків, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового та Плавнів;

3 авіаційних ударів завдала по території Оріхова, Малої Токмачки та Новодарівки;

8 разів атакувала з РСЗВ Залізничне, Староукраїнку, Малинівку, Білогір'я;

застосовувала 4 БПЛА по Гуляйполю та Гуляйпільському;

3 ракетні удари завдала по території Юльївки. Тіло 53-річного чоловіка дістали з-під завалів будинку, який стався внаслідок обстрілу російськими військами населеного пункту Новоданилівка. Загиблий вважався безвісти зниклим. Дістала поранень в результаті нічного артилерійського обстрілу Преображенки 83-річна жінка. Її доставлено для лікування до обласного центру. Також надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд, сільськогосподарської техніки та об’єктів соціальної інфраструктури. Обстріли Запорізької області Вчора, 7 серпня, російські війська тричі атакували житловий будинок в Оріхові Запорізької області. Внаслідок обстрілів виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. А 6 серпня за допомогою хімічних боєприпасів росіяни обстріляли район села Новоданилівка в Запорізькій області.