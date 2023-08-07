Росіяни тричі обстріляли дев'ятиповерхівку в Оріхові: виникла пожежа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"6 серпня внаслідок обстрілу виникла пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку в Оріхові. Пожежа охопила квартири з 1 по 9 поверхи багатоповерхівки на площі 1400 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, коли рятувальники ліквідовували пожежу окупанти здійснили повторний обстріл. Роботи було припинено і відновлено після завершення атаки. Пожежу було ліквідовано, обійшлося без жертв.

Однак у понеділок вночі, 7 серпня, окупанти вчергове атакували місто. Внаслідок ворожої агресії у багатоповерхівці знову спалахнула пожежа, у результаті якої виникло загоряння квартир з 1 по 2 поверх. Площа пожежі склала 200 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Обстріли Оріхова

Російські війська регулярно обстрілюють місто, внаслідок цього страждає мирне населення. Зокрема, 10 липня в Оріхові завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського авіаудару. Внаслідок цього загинуло семеро осіб.

Вже через три дні окупанти знову обстріляли Оріхів у Запорізькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

19 липня росіяни знову обстріляли Оріхів у Запорізькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.