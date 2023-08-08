Россияне за сутки обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области: есть погибший и раненая

За прошедшие сутки, 7 августа, российские военные обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области. В результате чего один мужчина погиб, еще одна женщина ранена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

В общей сложности российская армия 105 раз обстреляла населенные пункты Запорожской области: 87 раз из артиллерии обстреляла территорию Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Новоданиловки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Волшебного, Красного, Белогорья, Преображенки, Железнодорожного, Левадного, Щербаков, Каменского, Малых Щербаков, Степного, Пятихаток, Лобкового и Плавней;

3 авиационных ударов нанесла по территории Орехова, Малой Токмачки и Новодаровки;

8 раз атаковала с РСЗО Железнодорожное, Староукраинку, Малиновку, Белогорье;

применяла 4 БПЛА по Гуляйполю и Гуляйпольскому;

3 ракетных удара нанесла по территории Юльевки. Тело 53-летнего мужчины извлекли из-под завалов дома, произошедшего в результате обстрела российскими войсками населенного пункта Новоданиловка. Погибший считался без вести пропавшим. Получила ранения в результате ночного артиллерийского обстрела Преображенки 83-летняя женщина. Она доставлена для лечения в областной центр. Также поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, сельскохозяйственной техники и объектов социальной инфраструктуры. Обстрелы Запорожской области Вчера, 7 августа, российские войска трижды атаковали жилой дом в Орехове Запорожской области. В результате обстрелов возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. А 6 августа с помощью химических боеприпасов россияне обстреляли район села Новоданиловка в Запорожской области.