Росіяни за добу атакували Кривий Ріг 70 дронами та ракетою: пошкоджено інфраструктуру

За словами Вілкула, внаслідок атак було пошкоджено кілька об'єктів інфраструктури, є руйнування, виникли пожежі. Комунальні служби ведуть ліквідацію наслідків ворожої атаки. 3100 абонентів все ще перебувають без електрики через пошкодження після атак РФ.

"Система водоканалу працює частково на генераторах, водопостачання здійснюється, але подекуди можливе зниження тиску. Котельні вдалося вночі перезапустити, працюють", - зазначив Вілкул.

Окрім цього, було заблоковано понад 90 шахтарів у знеструмлених шахтах. Рятувальну операцію завершили вранці після 10 годин роботи, усі шахтарі на поверхні.

Загалом в лікарняї міста перебуває семеро поранених внаслідок вчорашніх атак ворога. Серед них четверо дорослих та троє дітей.