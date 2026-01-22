У Кривому Розі лунають вибухи, місто вже десяту годину під атакою "Шахедів"

Сьогодні, 22 січня Кривий Ріг у Дніпропетровській області перебуває під масованою атакою російських дронів. У місті не перестають лунати вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула у Telegram .

"Бережіть себе та своїх близьких, над містом ще є "Шахеди", - застеріг Вілкул.

Він закликав мешканців залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки до завершення повітряної тривоги.

"Вибухи. Місто вже десяту годину під шахедною атакою. Ми все розуміємо, всі працюємо", - йдеться у повідомленні.

За його словами, російські окупанти вже десяту годину атакують місто ударними безпілотниками.

Обстріли Кривого Рогу

Кривий Ріг у Дніпропетровській області майже щодня перебуває під атакою військ РФ. Найчастіше вони застосовують ударні дрони, але також використовують крилаті та балістичні ракети.

Так, в ніч на 21 січня росіяни завдали удар балістикою по місту, тоді було пошкоджено багато будинків та автомобілів.

15 січня, росіяни також атакували Кривий Ріг, але того разу ворог застосував для своїх ударів безпілотники. В результаті обстрілу в місті виникла пожежа і були пошкоджені окремі об'єкти інфраструктури.

У ніч на 14 січня внаслідок масованої атаки безпілотниками Кривий Ріг залишився без світла, тепла і води. До ранку рятувальники змогли відновити подачу комунальних послуг.

7 та 8 січня ворог провів найсильніший обстріл Кривого Рогу з початку повномасштабної війни. Протягом дня та вечора пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад 10 годин.