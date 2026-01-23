Россияне за сутки атаковали Кривой Рог 70 дронами и ракетой: повреждена инфраструктура

По словам Вилкула, в результате атак было повреждено несколько объектов инфраструктуры, есть разрушения, возникли пожары. Коммунальные службы ведут ликвидацию последствий вражеской атаки. 3100 абонентов все еще находятся без электричества из-за повреждений после атак РФ.

"Система водоканала работает частично на генераторах, водоснабжение осуществляется, но местами возможно снижение давления. Котельные удалось ночью перезапустить, работают", - отметил Вилкул.

Кроме этого, было заблокировано более 90 шахтеров в обесточенных шахтах. Спасательную операцию завершили утром после 10 часов работы, все шахтеры на поверхности.

Всего в больнице города находится семь раненых в результате вчерашних атак врага. Среди них четверо взрослых и трое детей.