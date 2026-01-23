ua en ru
Війна в Україні

Росіяни за добу атакували Кривий Ріг 70 дронами та ракетою: пошкоджено інфраструктуру

Україна, Кривий Ріг, П'ятниця 23 січня 2026 08:53
Росіяни за добу атакували Кривий Ріг 70 дронами та ракетою: пошкоджено інфраструктуру Ілюстративне фото: внаслідок атак Росії виникли пожежі (ДСНС)
Автор: Антон Корж

Кривий Ріг за добу 22 січня атакували понад 70 російських дронів та балістична ракета. Станом на ранок 23 січня понад 3100 абонентів у місті все ще без електрики, також було знеструмлено кілька шахт. Через атаки РФ є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За словами Вілкула, внаслідок атак було пошкоджено кілька об'єктів інфраструктури, є руйнування, виникли пожежі. Комунальні служби ведуть ліквідацію наслідків ворожої атаки. 3100 абонентів все ще перебувають без електрики через пошкодження після атак РФ.

"Система водоканалу працює частково на генераторах, водопостачання здійснюється, але подекуди можливе зниження тиску. Котельні вдалося вночі перезапустити, працюють", - зазначив Вілкул.

Окрім цього, було заблоковано понад 90 шахтарів у знеструмлених шахтах. Рятувальну операцію завершили вранці після 10 годин роботи, усі шахтарі на поверхні.

Загалом в лікарняї міста перебуває семеро поранених внаслідок вчорашніх атак ворога. Серед них четверо дорослих та троє дітей.

Зазначимо, що російські окупанти вдень 22 січня завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. В результаті обстрілу стало відомо про поранених, серед них - півторарічний хлопчик. Також в місті після атаки виникли перебої зі світлом та опаленням.

Починаючи з ночі 22 січня, Кривий Ріг понад 10 годин зазнавав масштабної атаки російських дронів. Протягом усього ранку в місті було чути вибухи. А у ніч на 21 січня по місту було завдано удару балістичними ракетами, що призвело до значних пошкоджень житлових будинків та автотранспорту.

