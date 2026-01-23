ua en ru
Россияне за сутки атаковали Кривой Рог 70 дронами и ракетой: повреждена инфраструктура

Украина, Кривой Рог, Пятница 23 января 2026 08:53
Россияне за сутки атаковали Кривой Рог 70 дронами и ракетой: повреждена инфраструктура Иллюстративное фото: в результате атак России возникли пожары (ГСЧС)
Автор: Антон Корж

Кривой Рог за сутки 22 января атаковали более 70 российских дронов и баллистическая ракета. По состоянию на утро 23 января более 3100 абонентов в городе все еще без электричества, также были обесточены несколько шахт. Из-за атак РФ есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

По словам Вилкула, в результате атак было повреждено несколько объектов инфраструктуры, есть разрушения, возникли пожары. Коммунальные службы ведут ликвидацию последствий вражеской атаки. 3100 абонентов все еще находятся без электричества из-за повреждений после атак РФ.

"Система водоканала работает частично на генераторах, водоснабжение осуществляется, но местами возможно снижение давления. Котельные удалось ночью перезапустить, работают", - отметил Вилкул.

Кроме этого, было заблокировано более 90 шахтеров в обесточенных шахтах. Спасательную операцию завершили утром после 10 часов работы, все шахтеры на поверхности.

Всего в больнице города находится семь раненых в результате вчерашних атак врага. Среди них четверо взрослых и трое детей.

Отметим, что российские оккупанты днем 22 января нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате обстрела стало известно о раненых, среди них - полуторагодовалый мальчик. Также в городе после атаки возникли перебои со светом и отоплением.

Начиная с ночи 22 января, Кривой Рог более 10 часов подвергался масштабной атаке российских дронов. В течение всего утра в городе были слышны взрывы. А в ночь на 21 января по городу был нанесен удар баллистическими ракетами, что привело к значительным повреждениям жилых домов и автотранспорта.

