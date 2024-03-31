Росіяни за добу 45 разів обстріляли Сумську область, пролунало 254 вибухи
Протягом суботи, 30 березня, росіяни здійснили 45 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом було зафіксовано 254 вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.
Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- У Великописарівській громаді було здійснено обстріли з гранатомету (СПГ) (4 вибухи), міномету (28 вибухів), артилерії (24 вибухи), РСЗВ (16 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи);
- У Краснопільській громаді відбулися скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (2 вибухи) та артилерійські обстріли (15 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи);
- У Шалигинській громаді ворог бив з артилерії (4 вибухи) та мінометів (11 вибухів);
- У Новослобідській громаді росіяни скинули 8 мін;
- У Зноб-Новгородській громаді був мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріл (3 вибухи);
- Хотінська громада: зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон). (1 вибух);
- В Есманьській громаді ворог вдарив з РСЗВ (7 вибухів), мінометів (20 вибухів). Також був обстріл зі стрілецької зброї;
- У Середино-Будській громаді росіяни скинули 16 мін;
- В Юнаківській громаді було здійснено мінометні обстріли (24 вибухи);
- Миропільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (32 вибухи);
- Білопільська громада: здійснено пуски некерованих авіаційних ракет з гелікоптера (НАР) (10 вибухів), скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (2 вибухи), гранатометний обстріл (АГС) (10 вибухів), артобстріл (2 вибухи);
- Глухівська громада: був мінометний обстріл (7 вибухів).
Нагадаємо, у лісі Сумської області знайшли ракету Х-59. Поліція показала відео її знищення. Так, після того, як поліцейський офіцер громади Іван Коваленко виявив ракету, на місце подій прибули співробітники відділу вибухотехнічної служби.
Крім того, в Сумській області також вводять графіки аварійних відключень світла. В ОВА зазначили, що рішення щодо графіків відключень світла у регіоні застосовуються за вказівкою НЕК "Укренерго".
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