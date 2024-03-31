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Росіяни за добу 45 разів обстріляли Сумську область, пролунало 254 вибухи

Суми, Неділя 31 березня 2024 02:40
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Росіяни за добу 45 разів обстріляли Сумську область, пролунало 254 вибухи Фото: росіяни продовжують обстрілювати прикордонні території та населені пункти Сумської області (facebook.com)
Автор: Ксенія Вертебна

Протягом суботи, 30 березня, росіяни здійснили 45 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом було зафіксовано 254 вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

  • У Великописарівській громаді було здійснено обстріли з гранатомету (СПГ) (4 вибухи), міномету (28 вибухів), артилерії (24 вибухи), РСЗВ (16 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи);
  • У Краснопільській громаді відбулися скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (2 вибухи) та артилерійські обстріли (15 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи);
  • У Шалигинській громаді ворог бив з артилерії (4 вибухи) та мінометів (11 вибухів);
  • У Новослобідській громаді росіяни скинули 8 мін;
  • У Зноб-Новгородській громаді був мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріл (3 вибухи);
  • Хотінська громада: зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон). (1 вибух);
  • В Есманьській громаді ворог вдарив з РСЗВ (7 вибухів), мінометів (20 вибухів). Також був обстріл зі стрілецької зброї;
  • У Середино-Будській громаді росіяни скинули 16 мін;
  • В Юнаківській громаді було здійснено мінометні обстріли (24 вибухи);
  • Миропільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (32 вибухи);
  • Білопільська громада: здійснено пуски некерованих авіаційних ракет з гелікоптера (НАР) (10 вибухів), скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (2 вибухи), гранатометний обстріл (АГС) (10 вибухів), артобстріл (2 вибухи);
  • Глухівська громада: був мінометний обстріл (7 вибухів).

Нагадаємо, у лісі Сумської області знайшли ракету Х-59. Поліція показала відео її знищення. Так, після того, як поліцейський офіцер громади Іван Коваленко виявив ракету, на місце подій прибули співробітники відділу вибухотехнічної служби.

Крім того, в Сумській області також вводять графіки аварійних відключень світла. В ОВА зазначили, що рішення щодо графіків відключень світла у регіоні застосовуються за вказівкою НЕК "Укренерго".

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